Во время капремонта пятиэтажку на Московском залило кипятком

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Во время капремонта пятиэтажный дом №1/1 по улице Юбилейной залило кипятком. Инцидент произошел утром 7 января, рассказали в сюжете
Известно, что в доме меняли стояки водоснабжения. Когда запорный кран разорвало, кипяток полился по всем этажам — с пятого по первый.
В результате на стенах в подъезде и в квартирах остались разводы, отклеились обои, вздулся пол и разбухла мебель. Рязанцы живут в сырости и рассказывают, что спустя две недели никто не оценил причиненный им ущерб и размер компенсации не определил.
По словам жильцов, подрядчики сначала шли на контакт и хотели «урегулировать мирным способом». Когда пострадавшие обратились в свое ЖЭУ №9, специалисты управляющей компании составили акт о залитии квартир. Правда, в первом варианте допустили неточности, поэтому документ пришлось исправлять.
В фонде капремонта найти виновных пообещали «в ближайшее время».
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