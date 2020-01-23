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9:48, 23 января 2020 376
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В здании рязанского правительства произошел пожар

В здании рязанского правительства произошел пожар

Утром в четверг, 23 января, в здании правительства Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщил «Вид сбоку» со ссылкой на очевидцев.

Пожар потушили. Отмечается, что очаг возгорания находился в районе крыши.

Позже произошедшее прокомментировали в МЧС.


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