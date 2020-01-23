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11:05, 23 января 2020 248
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В суд поступило дело бывшего рязанского полицейского, насмерть сбившего пешехода около «Водоканала»

В суд поступило дело бывшего рязанского полицейского, насмерть сбившего пешехода около «Водоканала»

В суд поступило дело бывшего рязанского полицейского Антона Евстропкина, который насмерть сбил пешехода около «Водоканала». Об этом РЗН. инфо сообщили в Советском суде.

Первое заседание пройдет в понедельник, 27 января.

Сейчас Евстропкин находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в ночь на 20 октября 2019 года у «Водоканала» на Касимовском шоссе пьяный полицейский на Hyundai сбил 43-летнего рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемой «зебре».Тот погиб на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК («Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения правил дорожного движения средств, повлекшим по неосторожности смерть человека»).

Полицейского уволили.


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