В столовых касимовских детсадов нашли нарушения

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В столовых трех детсадов Касимова нашли нарушения СанПиНа. Об этом сообщил
Отмечается, что в дошкольных учреждениях не было технологических карт и примерного меню. Кроме того, в детсадах не соблюдали сроки хранения готовой еды, а состав специальной комиссии для проверки блюд был нарушен.
В результате проверок прокуратура вынесла три постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности, им сделали предупреждение.
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