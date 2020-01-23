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12:54, 23 января 2020 157
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В столовых касимовских детсадов нашли нарушения

В столовых касимовских детсадов нашли нарушения

В столовых трех детсадов Касимова нашли нарушения СанПиНа. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Отмечается, что в дошкольных учреждениях не было технологических карт и примерного меню. Кроме того, в детсадах не соблюдали сроки хранения готовой еды, а состав специальной комиссии для проверки блюд был нарушен.

В результате проверок прокуратура вынесла три постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности, им сделали предупреждение.


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