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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В Сапожковском районе глава администрации несколько месяцев не появляется на рабочем месте. Об этом пишет рязанская «
По информации издания, Виктор Боярченков перестал ходить на работу с августа 2019 года, но за период своего отсутствия в администрации выезжал за границу, получает зарплату.
В администрации муниципального образования РЗН. инфо подтвердили, что глава администрации с августа не выходит на работу, объяснив его отсутствие больничным.
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