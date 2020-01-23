В Рязани станет на три площадки для будущего строительства меньше

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В четверг, 23 января, на комитете гордумы депутаты рассмотрели вопрос об исключении трех площадок из в программы развития застроенных территорий в Рязани.
Из списка намерены исключить площадки:
На улице Свободы расселили и снесли дома №№ 80 и 82. На их месте в октябре 2019 года
На улице Новослободской снесли дома № 26, 28, 30, 32 и 34, а на участке
На Первомайском проспекте дом № 24 расселили по программе расселения из аварийного фонда, а здание перевели в нежилое.
В связи с изменениями площадь участков стала меньше 0,2 га, поэтому их исключили из программы.
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