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13:16, 23 января 2020 130
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В Рязани станет на три площадки для будущего строительства меньше

В Рязани станет на три площадки для будущего строительства меньше

В четверг, 23 января, на комитете гордумы депутаты рассмотрели вопрос об исключении трех площадок из в программы развития застроенных территорий в Рязани.

Из списка намерены исключить площадки:

  • № 19 улицы Маяковского, Свободы и Яхонтова (площадью 0,25 га);
  • № 28 площадь Соборная, улица Новослободская (1,08 га);
  • №46 Первомайский проспект, в районе дома 24-26 (0,31 га).

На улице Свободы расселили и снесли дома №№ 80 и 82. На их месте в октябре 2019 года разместили бесплатную парковку.

На улице Новослободской снесли дома № 26, 28, 30, 32 и 34, а на участке разместили зону отдыха с парковкой к «Новогодней столице».

На Первомайском проспекте дом № 24 расселили по программе расселения из аварийного фонда, а здание перевели в нежилое.

В связи с изменениями площадь участков стала меньше 0,2 га, поэтому их исключили из программы.

Программа развития застроенных территорий в Рязани предусматривает расселение и снос старых домов за счет инвесторов и новое строительство на их месте. Чаще всего оно оказывается жилищным.


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