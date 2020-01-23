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Фото: Администрация Рязани
В Рязани спилили аварийные деревья, сообщил
С 17 по 23 января работы провели в парке Железнодорожников, Октябрьском городке, сквере Маргелова, улицах Луговой, Гагарина, Машиностроителей и других.
На улицах Пушкина и Весенней обрезали ветви. Всего вывезли более 70 кубометров древесных отходов.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.