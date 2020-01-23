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16:59, 23 января 2020 101
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В Рязани пассажир ограбил маршрутку

В Рязани пассажир ограбил маршрутку

В Рязани ограбили 44-летнего водителя маршрутки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Потерпевший рассказал, что в тот момент, когда маршрутка подъезжала к остановке на площади Свободы, один из пассажиров, «угрожая расправой», схватил с панель пять тысяч рублей и скрылся, выскочив из салона. Ориентировку на розыск грабителя передали всем полицейским патрулям, курсирующим около площади Свободы.

Вскоре на улице заметили мужчину, похожего на разыскиваемого. Прохожего остановили и задержали. Им оказался 20-летний рязанец. У злоумышленника изъяли похищенные деньги. Ранее молодого человека уже судили за кражу и неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение общественного порядка. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.


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