В Рязани ищут убийцу мужчины

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Рязанские следователи ищут убийцу мужчины, тело которого нашли в квартире дома №42 по улице Новоселов. Об этом сообщила
По данным следствия, 10 октября 2019 года погибший в пьяном состоянии возвращался домой в компании со знакомым. На следующий день его нашли мертвым в своей квартире.
«На голове погибшего имелись телесные повреждения. Как установлено, смерть наступила от черепно-мозговой травмы», — отметили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.
Устанавливаются обстоятельства гибели рязанца и личность мужчины, с которым его видели в последний раз.
Приметы мужчины: славянская внешность, рост 165-170 см, среднего телосложения, на вид около 40-45 лет, кожа смуглая, волосы короткие темного цвета с сединой, лицо круглое. Был одет в черную куртку.
Всех, у кого есть информация о произошедшем и о преступнике, попросили обращаться по телефонам:
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