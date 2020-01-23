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9:13, 23 января 2020 189
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В Рязани ищут убийцу мужчины

В Рязани ищут убийцу мужчины

Рязанские следователи ищут убийцу мужчины, тело которого нашли в квартире дома №42 по улице Новоселов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 10 октября 2019 года погибший в пьяном состоянии возвращался домой в компании со знакомым. На следующий день его нашли мертвым в своей квартире.

«На голове погибшего имелись телесные повреждения. Как установлено, смерть наступила от черепно-мозговой травмы», — отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Устанавливаются обстоятельства гибели рязанца и личность мужчины, с которым его видели в последний раз.

Приметы мужчины: славянская внешность, рост 165-170 см, среднего телосложения, на вид около 40-45 лет, кожа смуглая, волосы короткие темного цвета с сединой, лицо круглое. Был одет в черную куртку.

Всех, у кого есть информация о произошедшем и о преступнике, попросили обращаться по телефонам: 8 (4912) 96-09-63, +7 (915) 591-72-98 (Железнодорожный МСО Рязань).


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