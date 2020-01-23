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В Рязани ищут очевидцев аварии со сбитым насмерть пенсионером. Об этом сообщила
ДТП произошло 6 января 2020 года около 17:50 рядом с домом №12 на улице Станкозаводская. 55-летняя рязанка за рулем Lada Kalina сбила 83-летнего пенсионера.
В результате пешеход погиб.
Очевидцев попросили позвонить по телефону: (4912)29-74-99. Также можно обратиться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.
Ранее с места происшествия появилось
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