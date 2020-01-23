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15:51, 23 января 2020 183
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В Рязани ищут очевидцев аварии со сбитым насмерть пенсионером 1

В Рязани ищут очевидцев аварии со сбитым насмерть пенсионером

В Рязани ищут очевидцев аварии со сбитым насмерть пенсионером. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 6 января 2020 года около 17:50 рядом с домом №12 на улице Станкозаводская. 55-летняя рязанка за рулем Lada Kalina сбила 83-летнего пенсионера.

В результате пешеход погиб.

Очевидцев попросили позвонить по телефону: (4912)29-74-99. Также можно обратиться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.

Ранее с места происшествия появилось видео.


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