Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:31, 23 января 2020 155
 0    0

В полиции рассказали о ДТП с двумя «Ладами» в Сараях

В полиции рассказали о ДТП с двумя «Ладами» в Сараях

Фото: УМВД по Рязанской области

В полиции рассказали о ДТП, которое произошло в ночь на среду, 22 января, в Сараях. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.

Примерно в 4:50 на улице Горького 33-летний мужчина на Lada Granta превысил скорость, не справился с управлением и врезался в Lada Kalina, за рулем которого был 44-летний житель района.

В результате травмы получили водитель и двое пассажиров Granta в возрасти 32 и 35 лет. Им оказали медпомощь.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 4 724
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
9:46, 17 января 2020 1 779
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
16:05, 9 января 2020 1 483
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
12:25, 13 января 2020 2 772
Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность
13:43, 10 января 2020 1 512
Вечером в пятницу рязанцы увидят лунное затмение
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум