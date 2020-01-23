В полиции рассказали о ДТП с двумя «Ладами» в Сараях

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Фото: УМВД по Рязанской области
В полиции рассказали о ДТП, которое произошло в ночь на среду, 22 января, в Сараях. Информацию опубликовали на
Примерно в 4:50 на улице Горького 33-летний мужчина на Lada Granta превысил скорость, не справился с управлением и врезался в Lada Kalina, за рулем которого был 44-летний житель района.
В результате
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В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.