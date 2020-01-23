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11:22, 23 января 2020 195
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В новый состав Общественной палаты Рязани войдет еще семь человек

В новый состав Общественной палаты Рязани войдет еще семь человек

В новый состав Общественной палаты Рязани войдет еще семь человек. Кандидатов озвучили в четверг, 23 января, на комитете гордумы. От администрации в палату войдет:

  • Председатель ТОС «Приокский-3» Надежда Батрак;
  • председатель городского Совета ветеранов Валерий Конопацкий;
  • председатель рязанского отделения Всероссийского общества слепых Наталья Морозова;
  • активист Наталья Минаева;
  • руководитель городского волонтерского центра Юрий Пинигин;
  • почетный гражданин Рязани Екатерина Филиппова;
  • руководитель Ассоциации предпринимателей Рязанской области Павел Яковлев.

Ранее семь своих кандидатов назвали депутаты гордумы:

  • Андрей Кашаев (ректор Рязанского института развития образования);
  • Александр Копейкин (замглавврача по медицинской части рязанской БСМП);
  • Семен Гречко (директор Рязанского театра драмы);
  • Арсений Вилков (и.о. руководителя информационно-аналитического отдела Рязанской епархии);
  • Роман Калинин (ректор РязГМУ);
  • Лилия Кривцова (член бюрокомитета Рязанского областного отделения КПРФ);
  • Евгений Мясин (военный пенсионер).

Список из 14 общественников должна утвердить гордума на основном заседании. Всего в палату войдет 21 человек. Еще семь общественников в нее привлекут избранные гордумой и мэром кандидаты.


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