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В новый состав Общественной палаты Рязани войдет еще семь человек. Кандидатов озвучили в четверг, 23 января, на комитете гордумы. От администрации в палату войдет:
Ранее семь своих кандидатов назвали депутаты гордумы:
Список из 14 общественников должна
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