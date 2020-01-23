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14:50, 23 января 2020 80
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В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -12 градусов

В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -12 градусов

В ночь на пятницу, 24 января, в Рязанской области похолодает до -12 градусов. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -9, -4 градуса, местами до -12, днем -3, +2.


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