В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -12 градусов

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В ночь на пятницу, 24 января, в Рязанской области похолодает до -12 градусов. Об этом сообщил
Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -9, -4 градуса, местами до -12, днем -3, +2.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.