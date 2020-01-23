В мэрии отреагировали на обвинение в «нечестном» конкурсе на создание гимна «Новогодней столицы»

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В мэрии отреагировали на обвинение рязанки, которая планирует обратиться в прокуратуру из-за «нечестного» конкурса на создание гимна «Новогодней столицы».
«Жюри прослушивало песни без указания авторов и исполнителей и оценивало музыкальные произведения по десятибалльной системе, работало профессионально, тщательно проводили несколько прослушиваний и отобрали в условный второй тур лучшие песни. Решение принималось коллегиально», — рассказали в пресс-службе администрации.
Также уточняется, что песня «Добро пожаловать в Рязань» Татьяны Худяковой прошла во второй тур. Однако, по данным мэрии, по результатам второго прослушивания, участница не попала в число победителей.
«По итогам обсуждений жюри единогласно приняло решение первое место не присуждать — в соответствии с пунктом 4.6 положения — жюри конкурса имеет право присуждать не все места, делить одно место между несколькими исполнителями», — говорится в сообщении.
Ранее рязанка объяснила, почему
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