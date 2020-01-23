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В мэрии опровергли слухи о смене руководства рязанского УРТ. В четверг, 23 января, пресс-служба администрации подтвердила, что и.о. директора муниципального предприятия остается Алексей Розвезев.
Ранее в рязанских СМИ появилась информация, что в УРТ сменилось руководство.
Напомним, Розвезева
Ранее работники УРТ
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