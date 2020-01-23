Утверждены границы «Пьяного» парка

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Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области утвердила границы Нижнего городского сада. Соответствующий приказ опубликован в среду, 22 января.
К документу приложили графическое изображение.
На территории парка запрещается капитальное строительство, «увеличение объемно-пространственных характеристик» памятника или ансамбля объектов капитального строительства, «земляные и иные работы» за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия, историко-градостроительной или природной среды.
В Нижнем городском саду разрешается деятельность, «не противоречащая требованиям сохранности объекта культурного наследия», в том числе «размещение некапитальных строений, сооружений вспомогательного и временного назначения».
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