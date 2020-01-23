Установлены границы «зеленого пояса» вокруг Тамбова

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Управление по охране окружающей среды и природопользования области установило границы лесопаркового «зеленого пояса» вокруг Тамбова. Об этом сообщил
«Зеленый пояс» общей площадью 126 квадратных метров располагается на территории Тамбова и Тамбовского района и включает в себя участки лесных массивов и зеленых зон к западу и югу от областного центра, а также Ахлебиновскую рощу и Архиерейский лес.
Из общей территории лесопарковой зоны исключат поселки, садоводческие товарищества, пахотные земли, находящиеся в собственности, объекты капитального строительства и другое.
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