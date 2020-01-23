Три человека пострадали при столкновении пассажирской маршрутки и легковушки в Пронском районе

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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 23 января, на 45-м километре дороги «Рязань-Скопин» произошла авария. Примерно в 13:00 около села Тырново столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и Chrysler, пишет издательство «
Известно, что в маршрутке, ехавшей из Рязани, находились 17 пассажиров. «По предварительным данным, виновницей ДТП стала женщина-водитель легковушки», — говорится в сообщении.
В результате аварии травмы получили водитель и пассажир Chrysler, а также пассажир микроавтобуса. Их доставили в больницу.
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