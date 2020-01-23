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13:42, 23 января 2020 180
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Рязанский водитель рассказал о работе на новом маршруте №46

Рязанский водитель рассказал о работе на новом маршруте №46

Рязанский водитель рассказал о работе на новом маршруте №46. Автобусы выехали на дороги в среду, 22 января.

По словам собеседника, люди пока «не особо обращают внимание» на эти микроавтобусы, так как пока не знают, как проходит маршрут.

«После 53-го маршрута мне непривычно видеть полупустой салон. Оплачивают проезд пассажиры в основном картами, „налички“ почти нет. Думаю, что им просто нужно время, чтобы привыкнуть», — поделился водитель, стараясь не отвлекаться от дороги.

Напомним, машины ездят от Семчина («Княжье поле») до «Олимпийского городка» через улицы Интернациональную, Октябрьскую, Московское шоссе, улицы Ленина, Свободы, Кальную, Касимовское шоссе, улицу Советской Армии. В обратную сторону маршрут следует через улицы Тимакова и Новоселов.

Кроме того, с 27 января в Рязани вернут маршрутку №30М3, которая поедет с улицы Березовой в Недостоево.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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