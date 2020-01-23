RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский водитель рассказал о работе на новом маршруте №46. Автобусы
По словам собеседника, люди пока «не особо обращают внимание» на эти микроавтобусы, так как пока не знают, как проходит маршрут.
«После 53-го маршрута мне непривычно видеть полупустой салон. Оплачивают проезд пассажиры в основном картами, „налички“ почти нет. Думаю, что им просто нужно время, чтобы привыкнуть», — поделился водитель, стараясь не отвлекаться от дороги.
Напомним, машины
Кроме того, с 27 января в Рязани
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМомент столкновения такси и «Форда» в Канищеве попало на видео
|
cледующая новость →В полиции рассказали о ДТП с двумя «Ладами» в Сараях
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.