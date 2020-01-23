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Рязанец отобрал кошелек у пенсионерки, которая выходила из аптеки. Об этом сообщили подписчики группы «
Инцидент произошел в четверг, 23 января, около ТЦ «Черезово» на улице Новоселов. По словам очевидцев, женщина шла с двумя палочками и, пытаясь удержать свой кошелек, «покатилась с лестницы».
«Слава богу, рядом проходил мужчина и заставил его [злоумышленника] вернуть кошелек, после чего этот вор, как ни в чем не бывало, пошел по своим делам!» — написал автор поста.
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