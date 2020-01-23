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Фото: Администрация Рязани
Рязанцев предупредили о гололеде и резком похолодании. Информацию разместили на
Отмечается, что вечером в четверг, 23 января, осадков не ожидается. Температура воздуха составит-5, -6 градусов, а ночью похолодает до -8.
В пятницу, 24 января, столбики термометров достигнут плюсовой температуры, а ночью температура снова ожидается до -2 градусов.
По данным мэрии, тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта обработают в пескосоляной смесью.
«Гололедица может привести к затруднениям на дорогах и авариям. Администрация города просит водителей быть внимательнее и соблюдать ПДД», — говорится в сообщении.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.