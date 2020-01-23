Рязанцев попросили помочь в поисках пропавших по пути в Москву подростков

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Рязанцев попросили помочь в поисках двух подростков, которые пропали по пути в Москву. Они могут направляться в Рязанскую область, сообщили в группе поискового отряда «
12-летний Владислав Житлов и 14-летний Эдуард Житников живут в селе Новоалексеевка Ярославской области. Их местонахождение неизвестно с 22 января.
Приметы Житлова: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза.
Приметы Житникова: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.
В чем были одеты подростки, неизвестно.
Всех, кто что-то знает о пропавших, просят сообщать по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.