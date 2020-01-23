Прокуратура заинтересовалась управляющей компанией из-за разбитого окна в рязанском доме

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Прокуратура заинтересовалась управляющей компанией из-за разбитого окна в подъезде дома № 59/12 по улице Есенина. Об этом сообщил
Речь идет об ООО «Рязанский городской оператор».
Известно, что в пятом подъезде между первым и вторым этажом разбили окно. «Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении УК обязанностей по содержанию дома и нарушении прав и законных интересов граждан, проживающих в доме», — говорится в сообщении.
В адрес руководства компании внесли представление.
Напомним, в другом рязанском подъезде
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