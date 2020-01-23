После выемки документов в РГУ советник ректора ушел в отпуск

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После того, как в РГУ имени Есенина прошла выемка документов советник ректора и директор НИИ труда и социально-трудовых отношений Рязанского государственного университета Сергей Карташов ушел в отпуск. Об этом сообщил «
Отпуск также взяла заместитель Карташова по НИИ Лариса Тохтиева.
Напомним, в понедельник, 20 января, выемка документов
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