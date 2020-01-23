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Полиция начала поиск рязанки, которая обокрала «Пятерочку». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В среду, 22 января, в полицию поступил вызов от работника магазина в Борках, который сообщил об ограблении.
По адресу выехал наряд и провел проверку на месте. Полиция начала поиск подозреваемой, устанавливается размер ущерба.
Напомним, накануне в сети
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.