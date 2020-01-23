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Под Касимовом перевернулась фура. Видео с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».
Как сообщил автор ролика, авария произошла в среду, 22 января.
Информация о произошедшем уточняется.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.