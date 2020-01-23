Рязанское отделение «Почты России» сделало заявление после распространения коронавируса в Китае

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанское отделение «Почты России» сделало заявление из-за коронавируса, поразившего население Китая. Сообщение опубликовали из-за поступающих запросов СМИ о возможном риске передачи болезни с товарами и посылками из Китая.
«"Почта России» заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях руководствуется предписаниями профильных ведомств. На текущий момент соответствующих распоряжений в адрес почтового оператора не поступало", — отметили в сообщении. По состоянию на четверг, 23 января, в Китае зафиксировали 613 случаев заражения коронавирусом, передает
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо время капремонта пятиэтажку на Московском залило кипятком
|
cледующая новость →А что в кино? «Олдбой» и «Марафон желаний»
Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.