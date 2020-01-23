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15:06, 23 января 2020 193
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Отмена льгот в маршрутках привела к росту пассажиропотока в муниципальном транспорте — мэрия

Отмена льгот в маршрутках привела к росту пассажиропотока в муниципальном транспорте — мэрия

Отмена льгот в некоторых маршрутках привела к росту пассажиропотока в муниципальном транспорте. Об этом в четверг, 23 января, на комитете гордумы сообщил вице-мэр Владимир Бурмистров.

По его словам, отмена льгот произошла только в тех маршрутках, которые дублируются автобусами и троллейбусами.

«Уже сейчас заметен рост пассажиропотока на некоторых маршрутах, но о конкретных цифрах говорить пока рано, так как после изменений не прошло и месяца», — отметил Бурмистров.

Более подробный анализ ситуации с учетом жалоб от жителей он пообещал представить депутатам в марте.

Ранее стало известно, что на нескольких рязанских маршрутах перестали принимать льготные карты.

Отметим, что рязанцы могут вернуть деньги за неиспользованные проездные. Также опубликован список маршруток, где сохранились льготы на проезд.

В мэрии назвали причины отмены льгот в рязанских маршрутках.


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