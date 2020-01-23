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Отмена льгот в некоторых маршрутках привела к росту пассажиропотока в муниципальном транспорте. Об этом в четверг, 23 января, на комитете гордумы сообщил вице-мэр Владимир Бурмистров.
По его словам, отмена льгот произошла только в тех маршрутках, которые дублируются автобусами и троллейбусами.
«Уже сейчас заметен рост пассажиропотока на некоторых маршрутах, но о конкретных цифрах говорить пока рано, так как после изменений не прошло и месяца», — отметил Бурмистров.
Более подробный анализ ситуации с учетом жалоб от жителей он пообещал представить депутатам в марте.
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