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17:47, 23 января 2020 157
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Мужчину, напавшего на полицейских у ТЦ «Круиз», оставили под домашним арестом

Мужчину, напавшего на полицейских у ТЦ «Круиз», оставили под домашним арестом

Мужчину, напавшего на полицейских у торгового центра «Круиз», оставили под домашним арестом. Об этом сообщил сайт суда.

Он пробудет под домашним арестом до 19 марта 2020 года.

Инцидент произошел вечером 24 декабря 2019 года. На парковке ТЦ молодые люди устроили драку. Очевидцы вызвали правоохранителей, но один из участников конфликта не подчинился законным требованиям полицейских и попытался скрыться на машине ВАЗ 21099.

После того, как автомобиль нарушителя заблокировали сотрудники, молодой человек оказал сопротивление и ударил полицейского.

В пресс-службе суда уточнили, что нападавший был пьян.

Позже появилось видео с моментом нападения на полицейских у рязанского ТЦ


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