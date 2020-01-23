Мужчину, напавшего на полицейских у ТЦ «Круиз», оставили под домашним арестом

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Мужчину, напавшего на полицейских у торгового центра «Круиз», оставили под домашним арестом. Об этом сообщил сайт суда.
Он пробудет под домашним арестом до 19 марта 2020 года.
Инцидент
После того, как автомобиль нарушителя заблокировали сотрудники, молодой человек оказал сопротивление и ударил полицейского.
В пресс-службе суда уточнили, что нападавший был пьян.
Позже появилось
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