Момент столкновения такси и «Форда» в Канищеве попало на видео

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Момент столкновения такси Kia Rio и Ford Focus в Канищеве попало на видео. Ролик появился в
На кадрах видно, что водитель такси пытался развернуться. В этот момент Ford Focus проезжал перекресток.
Авария произошла в понедельник, 20 января. На регулируемом перекрестке около дома №28 по улице Бирюзова столкнулись Kia Rio под управлением 51-летнего таксиста и Ford Focus, за рулем которого был 19-летний рязанец.
От удара Ford
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