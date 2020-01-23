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8:26, 23 января 2020 133
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Мишустин произвел ряд новых назначений в правительстве

Мишустин произвел ряд новых назначений в правительстве

Фото: Kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин произвел ряд назначений в правительстве и федеральных ведомствах. Об этом передает РИА Новости.

Экс-министра труда и соцзащиты Максима Топилина назначили председателем правления пенсионного фонда. Ранее возглавлявший ПФР Антон Дроздов стал замминистра финансов.

Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова теперь возглавляет федеральное медико-биологическое агентство. Ранее руководивший организацию Владимир Уйба стал замминистра здравоохранения.

Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко. Ранее его возглавлял Михаил Мурашко, который во вторник был назначен руководителем Минздрава.

Статс-секретарем стал заместитель министра финансов назначен Алексей Сазанов.

Ирек Файзуллин назначен первым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Врио главы аппарата коллегии ВПК — замглавы аппарата правительства назначен Игорь Боровков.

Елена Рожкова назначена на должность руководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

Игорь Задворнов стал руководителем секретариата вице-премьера — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. Во вторник Владимир Путин переназначил вице-премьером — полпредом главы в ДФО Юрия Трутнева.

Напомним, во вторник, 21 января, премьер-министр Михаил Мишустин представил Владимиру Путину состав нового кабинета министров.


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