Мишустин произвел ряд новых назначений в правительстве

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Kremlin.ru
Экс-министра труда и соцзащиты Максима Топилина назначили председателем правления пенсионного фонда. Ранее возглавлявший ПФР Антон Дроздов стал замминистра финансов.
Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова теперь возглавляет федеральное медико-биологическое агентство. Ранее руководивший организацию Владимир Уйба стал замминистра здравоохранения.
Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко. Ранее его возглавлял Михаил Мурашко, который во вторник был назначен руководителем Минздрава.
Статс-секретарем стал заместитель министра финансов назначен Алексей Сазанов.
Ирек Файзуллин назначен первым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Врио главы аппарата коллегии ВПК — замглавы аппарата правительства назначен Игорь Боровков.
Елена Рожкова назначена на должность руководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.
Игорь Задворнов стал руководителем секретариата вице-премьера — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. Во вторник Владимир Путин переназначил вице-премьером — полпредом главы в ДФО Юрия Трутнева.
Напомним, во вторник, 21 января, премьер-министр Михаил Мишустин
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Жителя Рязанской области осудили за нападение с оружием и кражу четырех телят
Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.