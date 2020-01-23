Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза

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Фото: Ru.wikipedia.org
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС 31 января 2020 года. Об этом пишет
Таким образом, законопроект приобретает статус закона. Теперь его должен одобрить Европарламент.
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