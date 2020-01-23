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11:30, 23 января 2020 164
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Холодную воду отключили еще на девяти рязанских улицах

Холодную воду отключили еще на девяти рязанских улицах

Утром в четверг, 23 января, холодную воду отключили еще на девяти рязанских улицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Сысоевская (частный сектор);
  • 1-й Сысоевский проезд (частный сектор);
  • 2-й Сысоевский проезд (частный сектор);
  • улица Чкалова, дома 5, 7.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Горького, дома 18, 18 корпус 1;
  • улица Есенина, дом 37/2;
  • улица Циолковского, дома 2/6, 4, 6 корпус 3, 4 корпус 1;
  • площадь Театральная, дом 4;
  • улица 1-я Прудная, дома 16, 16-а, 7 (частный сектор), 9 (частный сектор).

Напомним, ранее сообщалось об отключении воды в Песочне.


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