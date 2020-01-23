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12:20, 23 января 2020 163
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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, предложенный президентом. Об этом сообщил сайт Государственной думы.

По данным «Интерфакса», за законопроект проголосовали 432 депутата, против не выступил никто. Ранее все парламентские фракции сообщили, что поддерживают поправки.

Спикер парламента Вячеслав Володин сообщил, что во втором чтении законопроект рассмотрят 11 февраля.

Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию поправки. Так, по его словам, она должна иметь приоритет над международным законодательством. В Основном законе нужно закрепить статус и роль Госсовета и принципы единой системы публичной власти.

В понедельник, 20 января, президент внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции.

Фото с сайта Госдумы


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