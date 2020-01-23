ФСБ сообщила, с какого сервиса рассылали сообщения о ложных минированиях

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Сообщения о «минировании» социальных объектов (школ, детсадов, больниц, объектов транспорта и других) России поступали с сервиса Startmail.com (Нидерланды). Об этом сообщила
Все угрозы были ложными. С 23 января доступ к ресурсам сервиса заблокировали.
Напомним, «
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.