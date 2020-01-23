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Утром в четверг, 23 января, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа на территории области ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду. В отдельных районах будет слабая метель, на дорогах гололедица.
Явления сохранятся до конца суток 23 января.
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