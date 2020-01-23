Дело об убийстве пожилых супругов в Сасове передали в суд

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Дело об убийстве пожилой пары в Сасове передали в Рязанский областной суд. Об этом пишет ИД «
Тела 76-летнего мужчины и его 73-летней жены
По данным следствия, злоумышленник оставил автомобиль на соседней улице, переоделся, надел перчатки и медицинскую маску.
Он подошел к дому, где проживали супруги, отключил там электричество. Хозяин вышел на улицу, тогда на него напал злоумышленник и стал избивать, заставляя дать ему деньги. Пенсионер оказал сопротивление, после чего нападавший ударил его ножом.
Подозреваемый зашел в дом, где также напал с ножом на супругу убитого. Он украл у погибшей пары деньги.
Ранее
Также отмечается, что подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что он хотел взять в долг 300 тысяч, но получил отказ.
Следователи нашли орудие преступления и иные доказательства, имеющие «важное значение для следствия».
Злоумышленнику предъявили обвинения в разбое и двойном убийстве.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьГосдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию
|
cледующая новость →В мэрии отреагировали на обвинение в «нечестном» конкурсе на создание гимна «Новогодней столицы»
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.