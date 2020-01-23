Дело об убийстве пожилых супругов в Сасове передали в суд

Дело об убийстве пожилой пары в Сасове передали в Рязанский областной суд. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Тела 76-летнего мужчины и его 73-летней жены нашли 8 февраля прошлого года. Пару убили за два дня до этого.

По данным следствия, злоумышленник оставил автомобиль на соседней улице, переоделся, надел перчатки и медицинскую маску.

Он подошел к дому, где проживали супруги, отключил там электричество. Хозяин вышел на улицу, тогда на него напал злоумышленник и стал избивать, заставляя дать ему деньги. Пенсионер оказал сопротивление, после чего нападавший ударил его ножом.

Подозреваемый зашел в дом, где также напал с ножом на супругу убитого. Он украл у погибшей пары деньги.

Ранее сообщалось , что у мужчины были долги, а на месте убийства нашли «список подозреваемых», состоящий из 12 должников. Однако среди них не было преступника. «Это был ход, чтобы запутать следствие», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что он хотел взять в долг 300 тысяч, но получил отказ.

Следователи нашли орудие преступления и иные доказательства, имеющие «важное значение для следствия». Подозреваемый признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.

Злоумышленнику предъявили обвинения в разбое и двойном убийстве.