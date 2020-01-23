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16:13, 23 января 2020 122
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А что в кино? «Олдбой» и «Марафон желаний»

А что в кино? «Олдбой» и «Марафон желаний»

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

В рязанских кинотеатрах начинается повторный прокат южнокорейского фильма «Олдбой». Фильм удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля 2004 года. Председатель жюри Квентин Тарантино назвал фильм «абсолютным шедевром» и голосовал за его награждение «Золотой пальмовой ветвью», но для приза фильму не хватило одного голоса члена жюри.

Также на экраны также выходит четвертая часть «Плохих парней». Новый фильм «Под водой» расскажет о команде ученых на подводной исследовательской станции, которая переживает землетрясение. Российская премьера «Марафон желаний» — комедия о девушке и ее семи желаниях. Французская картина «Шахматист» — фильм для семейного просмотра о юном шахматном гении, который переехал из Бангладешка во Францию и там познакомился с одним из лучших гроссмейстеров страны. Неприязн между детьми переросла в дружбу, которая подарила им новый смысл жизни и привела к новым победам.

Полное расписание всех кинотеатров Рязани смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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