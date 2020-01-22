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22:54, 22 января 2020 150
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Жителя Рязанской области осудили за нападение с оружием и кражу четырех телят

Жителя Рязанской области осудили за нападение с оружием и кражу четырех телят

Жителя Рязанской области осудили за разбой с оружием и кражу четырех телят. Об этом сообщил сайт облпрокуратуры.

Установлено, что в 2007 году мужчина, вступив в преступный сговор с ранее осужденными людьми, незаконно проникли в помещение бытовки и напали с оружием на работников сельскохозяйственного производственного кооператива филиала «Горлово» ООО «Агрофирма МТС «Нива Рязани» и похитили четырех телят общей стоимостью 50 тысяч рублей. В отношении них возбудили, расследовали и направили в суд уголовное дело по части 3 статьи 162, части 1 статьи 222 УК РФ.

Однако подсудимый не явился в суд и был объявлен в розыск.

2018 году мужчину задержали в Михайловском районе. Его признали виновным и назначили семь лет восемь месяцев исправительной колонии строгого режима.

Приговор обжалуется и в законную силу не вступил.


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