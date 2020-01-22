Жители Дягилева обсудили с администрацией изменение маршрута троллейбуса №1

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Жители Дягилева обсудили с начальником управления транспорта Рязани Андреем Михно голосование за изменение маршрута троллейбуса №1. Соответствующий
Андрею Михно предложили рассмотреть возможность организации голосования на одной из площадок в Дягилеве или в самих троллейбусах среди пассажиров. Он поддержал инициативу и подчеркнул, что реализовать ее будет возможно сразу после завершения электронного голосования.
Информацию опубликуют в транспорте и на остановках.
Кроме того, мэрия рассмотрит альтернативные схема движения троллейбуса, например, в обход улицы Ленина.
«Мы обязательно учтем все мнения и поступившие предложения рязанцев при принятии итогового решения. Мы также просчитаем интервал движения троллейбусов и при необходимости добавим машины на маршрут», — заключил Михно.
Напомним, ранее в ходе голосования «ВКонтакте»
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