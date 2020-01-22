Вжух… На рязанском автовокзале запретили кормить птиц и пригрозили штрафом

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На рязанском автовокзале «Приокский» запретили кормить птиц. Объявление разместили у платформ в нескольких местах.
Администрация вокзала обратилась к пассажирам, где пригрозила штрафом в размере тысячи рублей в случае нарушения.
Голодные и протестовавшие птицы свое отношение к запрету продемонстрировали наглядно.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.