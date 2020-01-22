Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:48, 22 января 2020 174
 0    0

Во вторник рязанские парки и скверы очистили от мусора

Во вторник рязанские парки и скверы очистили от мусора

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 21 января, рязанские парки и скверы очистили от мусора. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Кроме того, в ночь на 22 января с вывезли 57 кубометров грунтовых наносов. Работы проводились на улице Стройкова, Островского, проезде Гоголя и других.

Кроме того, сотрудники дирекции благоустройства удалили 260 несанкционированных рекламных объявлений со столбов, заборов, остановок и фасадов зданий.

В ночь с 22 января на 23 января вывоз грунтовых наносов планируется с улиц Зубковой, Братиславской, Шевченко с 22:00 до 6:00.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 4 536
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
16:05, 9 января 2020 1 447
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
9:46, 17 января 2020 1 723
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:25, 13 января 2020 2 725
Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность
13:43, 10 января 2020 1 466
Вечером в пятницу рязанцы увидят лунное затмение
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум