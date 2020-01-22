Во вторник рязанские парки и скверы очистили от мусора

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 21 января, рязанские парки и скверы очистили от мусора. Об этом сообщил
Кроме того, в ночь на 22 января с вывезли 57 кубометров грунтовых наносов. Работы проводились на улице Стройкова, Островского, проезде Гоголя и других.
Кроме того, сотрудники дирекции благоустройства удалили 260 несанкционированных рекламных объявлений со столбов, заборов, остановок и фасадов зданий.
В ночь с 22 января на 23 января вывоз грунтовых наносов планируется с улиц Зубковой, Братиславской, Шевченко с 22:00 до 6:00.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖители Дягилева обсудили с администрацией изменение маршрута троллейбуса №1
|
cледующая новость →Иван Голунов потребовал от государства извинений
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.