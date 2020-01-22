В Сараях столкнулись две «Лады», пострадали трое

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Фото: Издательство «Пресса»
Утром в среду, 22 января, в Сараях столкнулись Lada Granta и Lada Kalina. Об этом сообщило ИД «
По предварительной версии, водитель Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.
Двое пассажиров и водитель «Калины» обращались за медпомощью.
Обе машины получили механические повреждения.
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