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22:46, 22 января 2020 320
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В Рязани сняли на видео девушку, укравшую корзину продуктов из «Пятерочки»

В Рязани сняли на видео девушку, укравшую корзину продуктов из «Пятерочки»

В Рязани девушка украла из магазина «Пятерочка» корзину продуктов. Ролик появился в группе RZN_LIFE в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, инцидент произошел на улице 3-и Бутырки.

«Девушка зашла со своей корзиной в магазин, набрала ее полную, а после ее ждали на выходе, чтобы открылась дверь, так как она работает в одну сторону», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что нанесенный магазину ущерб составил примерно три тысячи рублей.

Официальной информации о произошедшем нет.


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