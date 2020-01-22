В Рязани сняли на видео девушку, укравшую корзину продуктов из «Пятерочки»

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В Рязани девушка украла из магазина «Пятерочка» корзину продуктов. Ролик появился в группе RZN_LIFE в соцсети «ВКонтакте».
По словам автора поста, инцидент произошел на улице 3-и Бутырки.
«Девушка зашла со своей корзиной в магазин, набрала ее полную, а после ее ждали на выходе, чтобы открылась дверь, так как она работает в одну сторону», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что нанесенный магазину ущерб составил примерно три тысячи рублей.
Официальной информации о произошедшем нет.
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