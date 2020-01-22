В Рязани появится киностудия «Дебют»

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В Рязани на улице Семинарской откроют киностудию «Дебют». Об этом в среду, 22 января, на встрече с губернатором Николаем Любимовым рассказал министр культуры региона Виталий Попов.
Киностудия откроется в этом году, пишет «
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.