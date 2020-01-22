В Рязани оценят состояние памятников воинам Великой Отечественной войны

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В Рязани в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы оценят состояние памятников воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил
Комиссия оценит состояние монументов и решит вопрос о ремонте и благоустройстве территории.
Отмечается, что масштабные работы запланировали на площади Маргелова. Там хотят установить дополнительную плиту, на которую занесут имена рязанцев, погибших в локальных войнах и конфликтах. Планируется покрасить входную группу и отремонтировать ступени.
Кроме того, в этом году планируется обновить доску почета ветеранов Октябрьского района.
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