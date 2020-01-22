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21:22, 22 января 2020 142
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В Рязани оценят состояние памятников воинам Великой Отечественной войны

В Рязани оценят состояние памятников воинам Великой Отечественной войны

В Рязани в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы оценят состояние памятников воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт мэрии.

Комиссия оценит состояние монументов и решит вопрос о ремонте и благоустройстве территории.

Отмечается, что масштабные работы запланировали на площади Маргелова. Там хотят установить дополнительную плиту, на которую занесут имена рязанцев, погибших в локальных войнах и конфликтах. Планируется покрасить входную группу и отремонтировать ступени.

Кроме того, в этом году планируется обновить доску почета ветеранов Октябрьского района.


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