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В Рязани объединят два муниципальных хлебозавода №1 и №3. Вопрос обсудили в среду, 22 января, на комитете гордумы по муниципальной собственности.
Начальник управления экономического развития Ирина Гончарова отметила, что хлебобулочный рынок имеет высокую конкуренцию из-за открытия небольших пекарней и поступления продукции из Москвы, Тулы и Калуги.
«Также предприятия конкурируют между собой. Из-за этого снижаются объемы продаж. Объединение позволит создать эффективную команду, единую ценовую политику, а также снизить расходы на транспорт и производство», — заявила Гончарова.
Хлебозавод №1 намерены присоединить к №3, так как первый имеет старое оборудование и финансовые убытки.
Депутаты обеспокоились сокращением персонала и потребовали бизнес-план и экономическое обоснование будущей реорганизации предприятий.
Эти вопросы намерены обсудить на совете думы.
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