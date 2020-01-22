В Рязани ищут очевидцев июльской аварии с пострадавшим водителем

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани ищут очевидцев аварии, которая произошла 5 июля 2019 года рядом с домом №53 на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщила
Около 20:00 столкнулись автомобиль «Шан Кью» под управлением 52-летнего водителя и ВАЗ-2104, за рулем которой был 32-летний рязанец.
В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2104. Его госпитализировали.
Всех, кто владеет информацией об аварии, попросили обращаться по телефону 29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 13.
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В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.