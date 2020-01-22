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12:22, 22 января 2020 149
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В Рязани ищут очевидцев июльской аварии с пострадавшим водителем

В Рязани ищут очевидцев июльской аварии с пострадавшим водителем

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани ищут очевидцев аварии, которая произошла 5 июля 2019 года рядом с домом №53 на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Около 20:00 столкнулись автомобиль «Шан Кью» под управлением 52-летнего водителя и ВАЗ-2104, за рулем которой был 32-летний рязанец.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2104. Его госпитализировали.

Всех, кто владеет информацией об аварии, попросили обращаться по телефону 29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 13.


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