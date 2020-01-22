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8:14, 22 января 2020 67
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В Подмосковье девочка убежала от преследовавшего ее мужчины

В Подмосковье девочка убежала от преследовавшего ее мужчины

В городе Ступино Московской области 9-летняя девочка убежала от подозрительного мужчины, который зашел за ней следом в подъезд. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передает РЕН-ТВ.

На видео видно, как школьница заходит в подъезд жилого дома. Ее видит мужчина и заходит вместе с ней. После школьница выходит из подъезда, спустя несколько секунд мужчина тоже покидает его.

Мама девочки рассказала журналистам телеканала, что мужчина шел за ее дочерью от самой школы.

По ее словам, местные жители узнали по видео мужчину, который шел за ее дочерью. Известно, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Родители девочки обратились в полицию.


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