В Петербурге медики не обнаружили коронавирус у госпитализированного мужчины

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Диагноз коронавируса у пациента, которого
В пресс-службе отметили, что вопрос оказания всей необходимой медпомощи пациенту находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Ранее Роспотребнадзор
Большинство больных (287 человек) живут в китайских городах Ухань, Пекин, Шанхае и провинции Гуандун. Еще два человека — в Таиланде и по одному в Японии и Южной Корее. В четырех случаях заболевание привело к смерти. Эксперты подтвердили, что вирус передается от человека к человеку: уже известно о 15 заразившихся медработниках.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.