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22:32, 22 января 2020 157
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В Петербурге медики не обнаружили коронавирус у госпитализированного мужчины

В Петербурге медики не обнаружили коронавирус у госпитализированного мужчины

Диагноз коронавируса у пациента, которого госпитализировали в больницу из аэропорта Пулково, не подтвердился. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

В пресс-службе отметили, что вопрос оказания всей необходимой медпомощи пациенту находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Ранее Роспотребнадзор распространил информация о новом коронавирусе (2019-nCoV) из Китая. К 21 января в мире зарегистрировали 291 подтвержденный случай заболевания.

Большинство больных (287 человек) живут в китайских городах Ухань, Пекин, Шанхае и провинции Гуандун. Еще два человека — в Таиланде и по одному в Японии и Южной Корее. В четырех случаях заболевание привело к смерти. Эксперты подтвердили, что вирус передается от человека к человеку: уже известно о 15 заразившихся медработниках.


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